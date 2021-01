Thais Villas entrevista a la cantante Samantha Hudson, una inclasificable travesti que arrasa en las redes con sus performance: "No hay nada que más les dé rabia a gente de derechas que ver a alguien que odian adoptando su estética", destaca la joven de 21 años que se ha convertido en todo un icono queer para la gente de su generación.

Pero, ¿qué es lo que le molesta a Samantha? "Me da mucha rabia tener que demostrar que soy lista para que la gente me ponga en valor", destaca la joven al defender su trabajo como cómica. "No tengo que demostrar ni que soy culta ni inteligente para que pongas en valor mi trabajo", insiste.

Además, Samantha Hudson reflexiona con Thais Villas sobre la vida: "¡Viva lo absurdo! la vida es absurda, tener que trabajar 40 horas para tener que pagar un alquiler de una casa que ni siquiera es tuya". Puedes ver la reflexión completa en el vídeo principal de esta noticia.

Samantha Hudson confiesa por qué se viste de mujer de derechas

