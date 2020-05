Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias en el Congreso, ha apoyado la prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo porque considera que "es lo que había que hacer", aunque ha reprochado al Gobierno "las tentaciones centralistas", recordando que las comunidades autónomas tienen muchas competencias que no han desaparecido.

El dirigente canario cree que el Ejecutivo ha tenido aciertos y errores, aunque ha reconocido que "a aguas pasadas, los diagnósticos son facilísimos".

Respecto a lo que pasará tras esta crisis sanitaria, en su entrevista con Thais Villas ha apuntado que si bien, mucha gente se ha dado cuenta de "la importancia de no degradar los servicios públicos", "hay personas que esto no lo van a entender nunca, ni con epidemia ni sin ella".

Durante su intervención en El Intermedio también ha explicado cómo está llevando el confinamiento, ya que vive en Gran Canaria y esta isla todavía no ha pasado a la fase 1 del plan de desescalada, como sí lo han hecho El Hierro, La Gomera y La Graciosa.

En este sentido, ha apuntado que no se aburre porque es un "hombre con muchas aficiones". Además, ha durante la entrevista ha confesado que cuando era joven jugaba al waterpolo y ha explicado que es médico y trabajó como profesor de Salud Pública en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Otros momentos destacados

En otro programa Thais Villas entrevistó a Gabriel Rufián, a quien preguntó sobre las declaraciones de la portavoz de la Generalitat en las que señaló que con una Cataluña independiente habría habido menos muertos. "Siendo muy generoso, me parecen unas declaraciones nefastas, y que a mí nunca me oirá nadie", dijo el diputado.

La colaboradora de El Intermedio también pudo charlar con Íñigo Errejón, que confesó había escrito a Pablo Iglesias durante el confinamiento. "Esta crisis sanitaria ha conseguido que valoremos más las relaciones y que las razones por las que te enfadaste o perdiste el contacto con una persona parezcan menos importantes", señaló el diputado de Más País.