Thais Villas se ha reunido con Juanjo Millás y Juan Luis Arsuaga en El Intermedio, eso sí, con medidas de seguridad que impiden a la colaboradora abrazar a su gran amigo Juanjo.

"Es muy promiscua esta Thais", ha espetado el escritor tras escuchar a Thais decirle a Juan Luis Arsuaga que será "toda suya" cuando acabe la pandemia.

Los artistas no se conocían mucho cuando se embarcaron en escribir 'La vida contada por un sapiens a un neandertal'. "Yo le tenía por una persona muy interesante, pero esperaba que cambiara su opinión sobre los libros", ha reconocido Arsuaga, que ha asegurado que Millás no había leído sus libros. Algo que ha desmentido el escritor, aunque sí ha reconocido que está en "el registro Harvard".

Su relación ya es tan estrecha que Arsuaga llegó a llevarse a Millás a un 'sex shop': "A mí estas cosas me parecen normales, de hecho lo que me sorprende es que se hable tan poco de sexo. Somos la única especie que siente pudor, que se esconde para mantener sexo", ha reconocido el escritor.

En este sentido, Millás ha asegurado qeu la visita al 'sex shop' es la única que "no tenía programada": "Era un miércoles y salimos de un restaurante y nos pusimos por Lavapiés a buscar una farmacia. Me dijo 'ahí hay una y era un 'sex shop' y me dijo 'vamos a entrar'", ha explicado Millás, que ha reconocido que él jamás había entrado en un 'sex shop' y que no dejaba de pensar en el 'qué dirán'.

"Afortunadamente, la chica le reconoció. Entonces le preguntó si quería realistas o abstractas, y él dijo 'realistas'", ha explicado el escritor. Entonces, dice, aprendió "competencia espermática".

Otras 'confesiones' a Thais Villas

Juanjo Millás y Juan Luis Arsuaga no son los únicos que se han confesado con Thais Villas. El político Íñigo Érrejón desveló en otro programa quién es la política le tiene encandilado. "La empecé a seguir políticamente, pero el otro día vi un vídeo suyo", aseguró.

También Gabriel Rufián descubrió a Thais Villas cuál es el actor que atenta contra su heterosexualidad. "Trasciende mis filias y fobias sexuales", bromeó el político.