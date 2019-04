PIDEN EDUCACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA EN LAS AULAS

Thais Villas reúne a cuatro jóvenes para tratar las alarmantes cifras de la violencia machista y es que uno de cada cuatro jóvenes la considera normal. Ellas reivindican que "no se eduque a los hombres para no ser agresores": "No nos deberían educar para defendernos, sino educarlos a ellos para aprender lo que pueden y lo que no pueden hacer". Paula Álvarez ha contado una experiencia personal: "Mi expareja me controlaba el móvil, como vestía, con quien iba a salir".