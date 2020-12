Thais Villas vuelve de 'Terracitas' para conocer más a fondo al chef Karlos Arguiñano, que recibe a El Intermedio con su habitual simpatía para comentarle a la colaboradora el elixir de su salud.

Pero además de tener salud y sentido del humor, el reconocido cocinero español continúa aprendiendo en los fogones, y de hecho acaba de publicar un libro de recetas. Una habilidad que desarrolló tras malas experiencias con los estudios: "Yo estaba siempre castigado. Los sábados, los domingos, en Semana Santa, en Navidad, en verano... sacaba muy malas notas y no me daban buen trato. Desde casa una frase que tengo marcada es 'tú nunca serás nada'", ha confesado. Algo, ha dicho, que le "dolía un montón" y que ha querido revertir con sus hijos: "Cuando me venían con notas así, todo lo contrario".

'Terracita' con Raphael

Thais Villas también estuvo de 'terracitas' con un protagonista de escándalo: Raphael. El cantante desveló a la colaboradora de El Intermedio el secreto de toda una trayectoria llena de éxitos ya superados los 75 años. Pero una de sus confesiones dejó 'perpleja' a Thais Villas, que se sorprendió de que el cantante rehusara de la palabra 'nietos'. Puedes ver el momento en este vídeo: