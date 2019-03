Antonio de la Torre sube en el sidecar a Thais y comienzan a charlar. El actor explica que él anteriormente trabajaba de periodista deportivo en Canal Sur y confiesa: "Nunca me he sentido una Sara Carbonero". La colaboradora le pregunta a Antonio, como actor que es, con qué películas ha crecido. El actor promete confesarle una de sus películas: "te digo una si me prometes que no te vas a bajar del coche por este ataque de cursilada... 'Xanadú', qué decepción, ¿no? Es como acostarte con Velencoso y que le huelan los pies".