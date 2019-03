Beatriz Carvajal: “Hay que ver si se hace o no la orgía”

LA ACTRIZ INVITA A VER EL CAPÍTULO DE 'BIENVENIDOS AL LOLITA'

Beatriz Carvajal llega a ‘El Intermedio’ para hablar del nuevo capítulo de la serie ‘Bienvenidos al Lolita’, donde es protagonista. La actriz bromea con Thais Villas diciendo que se presentó al casting de bailarina, hizo un ‘spagat’, la tuvieron que escayolar para nada porque no la cogieron. “Lo mío era lo otro. No me dan envidia”, confiesa. Además invita a ver el capítulo para saber si se hace una orgía o no, como dice Dolores en el avance.