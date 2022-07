Sara García tiene 26 años y ha sido víctima de violencia de género. Con 16, se vio inmersa en una relación que, durante 3 años y medio, convirtió su vida en un infierno. En una entrevista con Andrea Ropero, esta chica explicaba que su madre también habría sufrido maltratos y pensaba que a ella no le pasaría, que "era una persona muy fuerte".

Sin embargo, ocurrió, y como ella misma contaba "fue como muy poco a poco, primero parece el hombre de tu vida, que todo lo que hace lo hace para cuidarte porque te quiere": "Cuando salíamos de fiesta me controlaba mucho a quién saludaba, si bailaba, poco a poco fue controlando hasta que a los 6 meses me dio el primer bofetón", explicaba Sara, que detallaba cómo denunció a este chico, con antecedentes previos de maltrato, en dos ocasiones. La primera fue porque tenía miedo de perder a su madre y sus amigas y la segunda porque, tras una brutal paliza, temió por su vida.

En su siguiente relación, Sara también relataba que sufrió maltrato psicológico y que, aunque también denunció, "no podía dejarle, y además ya no tenía ganas de vivir". Finalmente tomó la decisión de marcharse: "Huir a veces no es de cobardes, es lo mejor que puedes hacer, es de valientes", destacaba esta joven que contaba cómo al llegar a Inglaterra su vida cambió, empezó a hacer amigos y "a ser feliz".

Tras salir de aquel infierno, Sara da charlas a jóvenes donde comparte su historia, lo que les permite "sentirse identificados". Por ello, pide más referentes sobre este tema, "no solo que salgan las mujeres asesinadas, también necesitamos testimonios positivos que te digan que hemos conseguido salir". Sus reflexiones al completo, en el vídeo sobre estas líneas donde manda un valioso mensaje a las chicas jóvenes: "El abuso, el maltrato, la manipulación, la humillación, el control, los celos, no es amor. El amor te da confianza y te hace feliz".

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

