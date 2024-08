Hace unos años, Thais Villas salió a la calle para hablar con las vecinas de un barrio rico y un barrio obrero sobre moda: ¿cuál es la prenda más cara que llevan puesta?, ¿y la más barata? Una mujer de barrio obrero aseguró que su estilo era "muy personal": "Soy casual, me gusta ir cómoda y, a veces, arriesgo un poquito". "Igual me pongo unas medias rojas o unas cadenas", explicó la joven a Thais Villas, que le preguntó cuánto tiempo había tardado en ponerse el look que llevaba puesto: "Tres minutos, lo que me ha costado sacarlo del armario".

Por su parte, una mujer de barrio rico explicó que su estilo era "casual para ir a la oficina": "Me inspiro en Chanel". Además, la mujer confesó que la prenda más cara que llevaba encima era su abrigo, de 4.000 euros, y desveló que se suelen gastar 10.000 euros en ropa por temporada. Por su parte, la vecina de barrio obrero afirmó que no era de gastar mucho: "El bolso es de mi hermana". "Heredar es un lujo", insistió la mujer en el vídeo principal de esta noticia, donde puedes descubrir todas las respuestas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.