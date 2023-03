"Ya sabes que a mí me gusta ir a contracorriente", afirma Isma Juárez, que ahora que el veganismo está de moda ha decidido visitar 'Meat Attraction', la feria de carne más importante de España. Allí ha podido hablar con un cortador de jamón que asegura que "el 99% de la gente que acude a mis 'jamon show' hace el amor esa noche" y con chico de un stand de hamburguesas de cochinillo que asegura que los veganos "son buena gente, pero no conozco a ninguno".

El reportero de El Intermedio también ha entrevistado a otro de los asistentes, un hombre que no está de acuerdo con quienes aseguran que la carne consume muchos recursos y afecta al cambio climático: "Si llevamos dos mil y pico años comiendo carne...", comenta el visitante, al que Isma corrige al comentarle que "algunos más, que la carne no se come desde después de Cristo".

Preguntado sobre el producto cárnico más loco que se ha comido, este hombre se queda con "un buen lomo", si bien le comenta a Isma que "tú quieres que yo te diga el rabo": "Depende de si te comes la punta o la cola", continúa el entrevistado ante un Isma que le asegura que "creo que es lo último que quería escuchar".