Después de su ya tradicional monólogo en el arranque de El Intermedio, El Gran Wyoming se reúne en plató con Sandra Sabatés, a la que sorprende mostrando el nuevo libro que la periodista ha escrito: 'No me cuentes cuentos', el cual se puede comprar en las librerías desde este miércoles. "Tiene un título como si me lo hubieras dedicado a mí", bromea el presentador.

"No me lo esperaba esto", afirma Sandra Sabatés entre risas mientras Wyoming destaca la calidad de El Intermedio: "Mirad, qué programa, exportando cultura, en otros programas haciendo el mono en bikini y aquí salen escritores". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.