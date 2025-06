La 'señora bien' muestra su enfado por la nueva ley del tabaco: "Seguro que con la droga porro no hay tanto problema"

El ministerio de Sanidad ha anunciado que, con la nueva ley, no se podrá fumar al aire libre, en terrazas, la marquesina del autobús, en vehículos de trabajo o en los campus universitarios.

Cristina Gallego vuelve a "allanar" el plató de El Intermedio convertida en 'Piluchi, la señora bien'. La ultracatólica está muy indignada ya que considera que, de nuevo, el Gobierno está intentando cercenar su libertad. "Me refiero a la última ocurrencia dictatorial de Mónica García", explica.

"No le vale con prohibirnos fumar en espacios cerrados públicos ahora, con la nueva ley del tabaco, nos quiere prohibir fumar al aire libre, en terrazas, en la marquesina del autobús, en los vehículos de trabajo o en los campus universitarios", cuenta, indignada. Y añade: "Seguro que con la droga porro no hay tanto problema".

"A mí no me parece una locura que se prohíba fumar en sitios donde puede haber niños cerca", afirma Wyoming, "que terminan tomándose el helado con sabor a Ducados". La 'señora bien' busca el apoyo de Sandra Sabatés ya que, como le dice, "como la ministra se salga con la suya tus amiguitas ya no van a poder fumar en el camión".

La medida, como le explica Sandra, no es una ocurrencia del ministerio de Sanidad. "Va en la línea con las leyes que se están implementando en toda Europa con el objetivo de luchar contra los daños que provoca, no solo fumar, sino también el humo de segunda mano", indica Sabatés.

"A mí si que me tenéis quemada", afirma 'Piluchi', "prefiero morir a los poquito más que 50 que vivir de rodillas con un vapeador de esos tutti frutti... y mira que a mí me gusta la fruta".