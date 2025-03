La 'señora bien' indignada con su asistenta, Wendolyne: "El 8M me tuve que descongelar yo la comida"

"Yo soy feminista bien, no de las que visitan el abortorio más que la esteticien", afirma la 'señora bien' (Cristina Gallego) que destaca que "se puede ser feminista y mujer tradicional".

La 'señora bien' de El Intermedio (interpretada por Cristina Gallego) aparece en el plató para hablar del 8M. "Yo soy feminista bien, no de las que visitan el abortorio más que la esteticien", afirma la 'señora bien', que destaca que "se puede ser feminista y mujer tradicional". "Eso lo sabe bien el colegio público El Sardinero, en Santander, que ha celebrado el 8M reivindicando la mujer en la cocina, preguntando a los niños qué mujer cocina mejor en su casa o cuál es su receta", explica la 'señora bien'.

Sin embargo, El Gran Wyoming destaca que "para celebrar le 8M es mejor poner el valor otras capacidades de las mujeres": "No podemos asociar siempre mujer y cocina". "Por ejemplo, yo a usted no la asocio en la cocina, pero a su interna sí", asegura el presentador a la 'señora bien', quien critica que el sábado tuvo que "descongelar" sola la comida porque su asistenta no trabajaba por el 8M.