Piluchi está muy contenta en estas fechas tan señaladas y no puede evitar entrar en el plató de El Intermedio cantando villancicos. La 'señora bien' se viene aún más arriba cuando el público se une a sus cánticos. "¡Muy bien ese espíritu navideño! ¡Que no se note que estamos gobernados por ateos... o directamente por el anticristo!".

Pero su buen rollo dura poco tiempo. Se le esfuma cuando recuerda cómo les han "lavado el cerebro tanto a los niños que el milagro de la Navidad es que quede alguno que no sea trisexual". Como ejemplo, habla a Wyoming sobre la obra de teatro de Quintanar de la Orden (Toledo), que, "menos mal", ha sido censurada por PP y Vox, ya que, según ella, los actores aparecían en taparrabos.

"¿Tú has visto a Lola Herrera hacer '5 horas con Mario' en tanga? Pues no, porque es una señora", afirma para poco después dirigirse a la copresentadora del programa. "Sandra, no me pongas caras, que ya sé que tú y tus amiguitas del artisteo no lleváis tanga porque tapa mucho, que vais ahí con el feminismo al aire", espeta, para después desvelarle cuál va a ser su regalo de Reyes para ella: un paquete de bragas altas.

Wyoming interviene para aclarar que en la obra, en realidad, aparecen en calzoncillos "que casi llegan por las rodillas". "Yo recuerdo a Fraga en Palomares haciendo topless", apunta. Los actores no han dudado en quejarse de esta decisión y uno de ellos incluso se plantea qué va a ocurrir este verano cuando los vecinos vayan a la piscina, si también se escandalizará con eso.

Para Piluchi, los actores son "cuatro papanatas marcando el pitorrito" que no distinguen el noble y elegante arte del teatro con ir a la piscina.