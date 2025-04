Una señora afirma que no le ha servido de nada estudiar en un colegio religioso: "Todo es un cuento"

En un programa de una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para conocer qué opinaban los españoles de la religión. A través de su sección 'Hablando se enciende la gente' la reportera abrió el siguiente debate con los ciudadanos: ¿debe entrar también en las escuelas? ¿debe ser un contenido más como la Geografía o las Matemáticas? ¿es educación o es adoctrinamiento? ¿son los españoles partidarios de que se dé religión en las escuelas?

Una señora afirmó que no estaba de acuerdo de que se impartiera la religión en las escuelas porque "eso es una cosa que te tienen que impartir en casa": "En la sociedad hay muchas religiones, ¿por qué se tiene que impartir solo esa?". En cambio, otra señora afirmó que debía tener "respeto por un dios supremo", es decir, por dios. "El respeto no lo da la religión", contestó la mujer, que destacó que "la religión es miedo".

Por otro lado, una mujer que tampoco estaba de acuerdo con impartir religión en los colegios, aseguró que a ella no le había servido de nada. Un momento que Thais Villas aprovechó para bromear con la mujer preguntándole por qué no le había servido de nada "si ha encontrado novio".

"No me lo ha hecho el de arriba, me lo he buscado yo por mis propios medios", aseguró la mujer, que afirmó que ella había estudiado religión en el colegio pero que "todo es un cuento, una milonga".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.