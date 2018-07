Sandra Sabatés: "Los temas sociales tendrán mucho peso esta temporada en El Intermedio"

La actualidad no descansa… Vuelta al trabajo, ¿regresas con ganas y energías renovadas?

Vuelvo con muchísimas ganas. Ha sido un parón de dos meses y ya estoy deseando que arranque la temporada porque tenemos muchas cosas que contar, pendientes de la formación del nuevo Gobierno, y con la vista puesta ya en las elecciones vascas y gallegas.

¿Qué objetivos y novedades os marcáis este año?

Mantenemos los ejes fundamentales que definen ‘El Intermedio’: mezcla de información y humor. Contaremos la actualidad, comparando cómo tratan los distintos medios una misma noticia, tirando de hemeroteca, sacando nuestro lado analítico y ofreciendo a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones de todo lo que está pasando. Obviamente, estaremos muy pendientes de todas las cuestiones políticas, pero también los temas sociales tendrán mucho peso esta temporada en el programa.

Con tantos titulares, elecciones, negociaciones políticas… ¿Cuál es la noticia que te gustaría dar y la entrevista que te gustaría realizar en este nuevo curso?

Ciertamente, estuvimos toda la temporada pasada centrados en las elecciones y la formación de gobierno y seguimos con lo mismo. En realidad son los temas que afectan a los ciudadanos los que deberían centrar los debates políticos. Sin ir más lejos, se habla de recuperación, pero casi tres de cada diez españoles (el 28,6% de los ciudadanos) se encuentra aún en riesgo de exclusión social. La reducción de la desigualdad sería sin duda una muy buena noticia que me gustaría contar.

¿Una entrevista que se nos resiste?

La de Mariano Rajoy. Los principales líderes políticos a nivel nacional han pasado por el plató de El Intermedio. Nos falta él.

Directos, día tras día, codo con codo, broma tras broma con Wyoming, ¿cómo le definirías como profesional y compañero?

Es un caballero (como a él le gusta que le llamen), que le pone mucha pasión a lo que hace. Se dedica a lo que realmente le hace feliz: el rock y El Intermedio. Y lo da todo. Es muy activo, tiene mucha energía. Le gusta hablar, discutir de los temas, abrir debates… Y todo, sin perder el sentido del humor, algo que mantiene fuera de la pequeña pantalla.

Premios, respaldo de la audiencia, más de 1.500 programas… ¿Todo esto relaja o al contrario os lleva cada nueva temporada a una autoexigencia mayor? ¿Cuál es para ti el secreto del gran estado de salud de El Intermedio?

Nos da un plus de motivación, nos pone las pilas. Los premios y las audiencias son una recompensa, un reconocimiento al trabajo del día a día. Y al mismo tiempo, evitan que nos relajemos. Consiguen que aún le demos más vueltas a las cosas para intentar sorprender. Cuando se han creado unas expectativas no se puede defraudar al espectador. El ciudadano quiere que le cuenten la actualidad, pero no se conforma con el titular. Quiere que le expliquen también la letra pequeña. La gente quiere saber qué pasa y porqué pasa, aun sabiendo que la respuesta no será grata. Y si lo cuentas con crítica y humor se digiere un poco mejor.

Para los seguidores de El Intermedio, ¿puedes contarnos alguna curiosidad del día a día a la hora de realizar el programa todo el equipo?

El hecho de estar tan pegados a la actualidad, hace que constantemente se estén actualizando datos del guion o que los temas se acaben cerrando a última hora, hasta el punto que a veces ni siquiera llegamos a terminar el ensayo. Si a esto le sumas los imprevistos que pueden surgir, y surgen, durante el directo, imagínate. Yo le diría a la gente que venga de público y compruebe lo movidito que es el programa en plató.

¿Estás en la mesa de actualidad con Wyoming, pero te gustaría hacer alguna sección extra, salir a la calle, hacer un reportaje…?

Normalmente Wyoming y yo compartimos mesa, pero en algunas ocasiones hemos hecho secciones por separado. En mi caso, con Thais Villas y con Dani Mateo. Es una manera de contar las cosas de forma distinta y te permite jugar con el espacio. Lo que más me gusta, sin embargo, son las entrevistas en plató, porque te dan la oportunidad de tener en directo a un protagonista o a un experto para profundizar sobre un determinado tema y todo esto enriquece el programa.

Ya ha sucedido en alguna ocasión… ¿A quién cederías por un día la presentación del espacio?

Sí, ya lo he cedido. El año pasado ocuparon mi silla periodistas de la talla de Thais Villas, Cristina Pardo, Ana Pastor y Antonio García Ferreras ¡Casi nada! Un lujazo tener a grandes comunicadores contando las noticias en mi lugar. En esa ocasión, a mí me tocó verlo como espectadora.

¿De los programas realizados, con qué emisión te quedas o tengas especial cariño?

Seguramente el que dedicamos a la Memoria Histórica y, en particular, al caso de Ascensión Mendieta, una mujer de 90 años que pasó la mayor parte de su vida luchando por recuperar los restos de su padre, fusilado durante el franquismo. Seguimos de cerca su historia. Gonzo hizo reportajes, la entrevistó. De algún modo, Ascensión nos ayudó a representar la lucha de los miles de españoles que aún hoy desconocen dónde están enterrados sus familiares. Ella finalmente cumplió su sueño. Un desenlace feliz que anima a la esperanza. Para cerrar la temporada nos visitó en plató. Fue muy emotivo.

¿Qué te dice el público fuera de cámaras?

Me llama la atención cuando la gente me dice que El Intermedio se ha convertido en el informativo que ven en casa. Y me sorprende gratamente cuando veo entre el público gente muy joven, muchos estudiantes que se declaran fans incondicionales de El Intermedio, a pesar de que es un programa que a veces es denso, con muchos datos. Un ejemplo más de que el espectador reclama información.

¿Qué ves en televisión? ¿Alguna de tus aficiones que nos quieras contar: cine, teatro, literatura, arte…?

La televisión la reservo básicamente a informativos y programas de debates y actualidad como Al Rojo Vivo o Salvados. Y por las noches, aprovecho para ver series de televisión. Ahora estoy con 'The Good Wife' y 'El Ala oeste de la Casa Blanca'. El resto son dibujos animados, hay que compartir el mando. En mi tiempo libre, me gusta estar en casa y leer. Ahora he terminado 'Un mundo feliz' y he releído a Saramago 'Ensayo sobre la lucidez', muy apropiado para los tiempos que vivimos.

"Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad" es ya una frase icónica. Haciendo un balance futuro, ¿cómo te gustaría que recordasen a El Intermedio por su aportación a la televisión?

Imagino que pasará a la historia de la televisión porque lleva ya más de una década en antena y esto hay pocos que pueden contarlo. Me gustaría que en un futuro lejano, muy muy lejano, cuando ya no se emita, que la gente recordara El Intermedio como un programa que apostó por una manera distinta de contar la actualidad: información, con crítica y humor.