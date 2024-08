El Intermedio recuerda la sección de Sandra Sabatés y Cristina Gallego, 'Goles son señores', en la que hacen un repaso de las machistadas más destacas. En el espacio, hablaron del desagradable suceso ocurrido durante un concierto de la cantante Eleni Foureira. La artista fue acosada en mitad de una de sus actuaciones por el hijo del presidente del Club de Fútbol Olympiakos. Este se subió al escenario e intentó besar y abrazar a la cantante. "Por esta jugada debería ir directo al banquillo pero no al de suplentes sino al de acusados", sentenció Sandra.

La segunda 'machistada' que destacaron fue la polémica generada por culpa de una campaña del Ayuntamiento de Castellón. Para fomentar el comercio local decidieron celebrar el 'Día de la suegra'. El concejal de comercio de Vox pensó que sería una buena idea poner carteles con mensajes como "los bebés llegan con un pan debajo del brazo, tu suegra llega sin avisar" o "ordena tu casa antes de que tu suegra te ordene la vida". "Ante las criticas recibidas han decidió cambiar los mensajes de la campaña aunque ellos siguen asegurando que no son machistas", afirmó Sandra. "Hasta un arbitro con cataratas vería que esto es una jugada machista de manual", añade Cristina. "Esta claro que la campaña solo le ha gustado a los cuñados", concluye Sandra.

La última machistada del programa tuvo como protagonista al Papa Francisco. Después de decir que los gais no podían entrar en los seminarios "porque ya hay suficiente mariconeo", el Sumo Pontífice habría vuelto a generar polémica recomendando a los jóvenes abandonar los cotilleos "porque son cosa de mujeres". "Esto lo dice el representante de una religión que ha inventado el confesionario para escuchar los secretos de la gente", argumentó Sandra. "¿Por qué no se limita a contarnos algo que tenga que ver con su negociado, no sé, de como sacarte un demonio de dentro, o de como lograr dejar esa sotana tan blanca?", concluyó Cristina.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.