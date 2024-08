Isma Juárez se trasladó hasta el foro sobre la amnistía de Boadilla del Monte para "aprovechar los poderes de los presidentes" y enriquecerse haciendo una Quiniela con Mariano Rajoy. El exlíder del PP no respondió a su petición de un resultado para el Rayo Vallecano-Las Palmas, pero el reportero pudo hablar con otros políticos como Alfonso Serrano o Edmundo Bal.

"No sabía que había esta pasión por rajar de Sánchez", comentaba el reportero, que también podía hablar con un asistente rezagado que llegaba con el acto ya iniciado: "Yo venía por el vino, o sea que...", le responde el hombre.

También conocía a José Luis, que estaba regalando sus libros y al que Isma le pide uno: "¿Tú que eres, de la Trece?", le preguntaba el hombre, a lo que el reportero le respondía que de El Intermedio. Finalmente, José Luis le obsequiaba con un ejemplar que "tengo dedicado a otra persona".

Edmundo Bal aprovechaba la entrevista con Isma Juárez para dar la razón a un comentario de El Intermedio: "Mi mujer quiere que me dedique a la política porque no me quiere ver en casa tocando la batería". Sobre el posible fichaje de Rajoy para su partido, Nexo, aseguraba que "lo ha dejado claro, que no se viene". Además, explicaba que su nueva formación busca "aglutinar a todas las personas a la derecha del PSOE y a la izquierda del PP". "Eso ha salido tantas veces mal", le responde Isma.

