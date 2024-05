'Rodrigo Rato' y 'Esperanza Aguirre' se encuentran en la Isla de los Perdidos, el lugar donde, según describe El Gran Wyoming, se quedan "los antiguos cargos públicos rememorando tiempos mejores y compartiendo sus penas". Allí, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra jugando al golf y no duda en autoanimarse: "Como Aguirre no hay ninguna". "Ya verás qué jugada, ríete tú del Tamayazo", suelta al que fuera vicepresidente del Gobierno de España.

"Yo también pensé que iba a dar un buen golpe con las tarjetas Black", espeta él. Sin embargo, su compañera de isla no puede evitar recordar lo que realmente pasó y, es que, "al final a quien le dieron un buen palazo" fue a él. "Qué raro que no lo destapara yo, como hice con la Gürtel", destaca ella. A lo que 'Rodrigo Rato' suelta: "Me tienes que decir de qué marca compras los chubasqueros porque no te salpica nunca nada". Dale al play al vídeo principal de la noticia y no te pierdas la respuesta de 'Aguirre'.