Cristina Gallego se convierte en 'Esperanza Aguirre' y Wyoming en 'Rodrigo Rato', los nuevos náufragos de 'La isla de los perdidos'. Juntos, repasan casos de corrupción como la 'Gürtel' o el de las 'tarjetas black': "Me tienes que contar qué marca compras de chubasqueros, porque no te salpica nunca nada", le comenta el exbanquero a la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el vídeo sobre estas líneas, donde le asegura que "tienes suerte de que aquí no te van a salir ranas, porque solo hay agua salada".

'Aguirre' le confiesa que "estuve dudando si construir en la isla un campo de golf, una ciudad de la Justicia o un hospital privado". "Haber hecho un circuito de Fórmula 1, que está de moda y a ti te encanta hacer trompos", le responde Rato, que le muestra la radio que ha encontrado. "Por fin podremos escuchar a Jiménez Losantos", comenta Aguirre.

Tras pedir ayuda por el transmisor, consiguen que un avión les encuentre y caiga sobre ellos una lluvia de billetes de 500 euros: "He pedido un rescate, cuando naufragó Bankia funcionó de puta madre", explica Rato.