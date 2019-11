El cardenal y arzobispo de Valencia Antonio Cañizares ha publicado un comunicado en el que anuncia que con el preacuerdo para formar Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos "se instaura un cambio cultural, se impone el pensamiento único con la extensión a nuevos derechos, la ideología de género, la ampliación de la memoria histórica que fomenta el odio...".

El alarmista comunicado ha marcado a El Gran Wyoming, que no hace otra cosa que celebrar todas las cosas que el cardenal augura que sucederán: "Lo único que me preocupa es lo del feminismo radical, ese feminismo que obliga a las mujeres a no depilarse ya vestirse como quieran. Una mujer como dios manda debe ir tapada hasta los tobillo, como el arzobispo", dice el presentador, al tiempo que muestra una imagen de Cañizares con una vestimenta religiosa larga.

Pero Wyoming retoma el tema, porque como dice el cardenal, el nuevo gobierno podría suponer una "grave emergencia": "Nos encontramos ante una grave emergencia, la emergencia de España. Y por encima de otras cosas, como en la Transición, sigue estando España. Sé que me van a criticar pero soy libre el tiempo que me dejen".

"Gobiernan los socialistas, los comunistas, los marxistas, los trotskistas, todos los arzobispos irán a la cárcel", ironiza Wyoming.

Otros momentos destacados

'Monaguillo' Mateo y el 'papa' Wyoming también han alabado a su dios, Aznar, por volver para "iluminar" el camino después de decir que si se construye un gobierno de una "coalición radical de izquierdas", "por primera vez después de la Guerra Civil, los comunistas chavistas entran en el Gobierno, bajo el consentimiento del secesionismo y el independentismo", una situación de "máximo riesgo".

El Gran Wyoming también ha analizado el vestuario del gran evento del año: el 'sí, quiero' de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez: "Se ha vuelto a poner la chaqueta gris, la misma que llevaba durante la anterior negociación con Sánchez".