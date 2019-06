Wyoming responde a Martínez-Almeida sobre Madrid Central: "Debería preocuparse por la salud de todos, los que le han votado y los que no"

La intención del Gobierno 'popular' de revertir Madrid Central está encontrando una gran controversia ciudadana. Sin embargo, José Luis Martínez-Almeida no parece tener intención de prestar atención a la oposición ciudadana.

El alcalde 'popular' ha asegurado que no ha venido a "hacer lo que le dicta la izquierda", sino ha asumir el compromiso que asumió con los madrileños. "Señor Almeida, no se trata de que usted le caiga bien o no a al izquierda, se trata de que usted como alcalde, debería preocuparse por la salud de todos los ciudadanos, los que le han votado y los que no", ha apuntado El Gran Wyoming dirigiéndose al nuevo ejecutivo de la capital.

Aunque como a El Gran Wyoming solo le queda acatarlo, ha decidido ponerse una peculiar mascarilla: "Tendré los pulmones de un minero, pero también tendré los poulmones de Yola Berrocal".

Mientras que Madrid Central abarcaba un área de 4,7 kilómetros cuadrados, en Berlín la diferencia es casi 20 veces mayor, 88 kilómetros cuadrados. Todavía hay más diferencia con la zona de bajas emisiones de París, de 814 kilómetros cuadrados, pero Londres es la ciudad europea que más amplia, que con 1.580 kilómetros cuadrados representa un área 336 veces mayor que la de Madrid.