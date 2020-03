Sandra Sabatés informaba sobre el inicio del juicio de la trama Gürtel por el supuesto desvío de fondos públicos durante la visita del papa a Valencia. En ese momento, Wyoming no ha podido con la presión y ha entrado en 'pánico' en el plató de El Intermedio: "¡Vamos a morir todos!".

Una reacción 'nada exagerada' que ha provocado la risa de Sandra Sabatés. Más adelante, y pese a querer transmitir "tranquilidad a los espectadores", Wyoming añadía: "Me encuentro mal".

Otros momentos destacados

Además, el Gran Wyoming enseña un vídeo en el que Juan José Cortés, exdiputado del PP por Huelva, critica las medidas y recomendaciones del Ministerio de Sanidad. "Las medidas que se han tomado son irrisorias. Que nos digan que nos lavemos mucho las manos para evitar el coronavirus me parece de cuento, de chiste de mal gusto", afirmaba el expolítico.

Por su parte, el 'doctor' Dani Mateo ha recomendado "hacer caso a los expertos", un consejo que hay que seguir "incluso cuando eres tú el experto". Algo, que, no obstante, no ha hecho la directora de Salud Pública del condado de Santa Clara (EEUU), quien, tras pedir a los ciudadanos que no se tocasen la nariz o la boca, procedió a chuparse el dedo.