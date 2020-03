Ante la reciente expansión del coronavirus en España, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de tener una "cierta descoordinación" al abordar esta epidemia.

"Empezamos ya a ver una cierta descoordinación. Nos preocupa que el Gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos, porque este no puede nunca ir por detrás de una crisis de estas características", ha afirmado.

Por esta razón, ha explicado "le tendemos la mano, como hemos hecho estas semanas, no solo para apoyarle, sino también para intentar impulsarle".

"¿Ha dicho que le tiende la mano al Gobierno? No, hombre, no, Sr. Casado... la mano no. ¿Usted no ha escuchado las recomendaciones de la OMS?", ha comentado Wyoming.

"Bueno, ni usted ni otros miembros de su partido", ha añadido el presentador, señalando a un vídeo en el que Juan José Cortés, exdiputado del PP por Huelva, criticaba las medidas y recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

"Las medidas que se han tomado son irrisorias. Que nos digan que nos lavemos mucho las manos para evitar el coronavirus me parece de cuento, de chiste de mal gusto", afirmaba el expolítico.

Otros momentos destacados

El 'doctor' Dani Mateo destaca en El Intermedio las principales recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus, "el fenómeno más contagioso y dañino desde la moda de ir gritando por la calle 'Estefanía'".

A pesar del mensaje de tranquilidad del Gobierno, El Gran Wyoming ha asegurado que los ciudadanos están "esperando a que se les cuente el colapso de la civilización". Por eso, El Intermedio ha salido a la calle para 'mostrarlo'.