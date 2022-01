El desempleo ha alcanzado su nivel más bajo desde 2008. La última encuesta de Población Activa revela que el año pasado se redujo en 615.900 personas y se crearon 840.700 nuevos puestos de trabajo. Se tratan de unos datos muy positivos, que además indican que el número de parados ha logrado rebajar por primera vez los datos previos a la pandemia, situándose en algo más de tres millones de parados. "Sí, amigos, parece que 2021 ha sido un año muy positivo en la creación de empleo", destaca El Gran Wyoming.

Desde el Gobierno se ha acogido con satisfacción de estos datos de la EPA. Sin embargo, estos buenos resultados no han sido recibidos con tanto optimismo por parte de la oposición. Y es que Pablo Casado ha afirmado que estos datos esconden una realidad distinta: "El empleo privado en España no ha crecido sino que aun no se ha recuperado". "Si se crean puestos de funcionarios que salen del presupuesto no estamos para celebrar, hay un problema de que hay un Gobierno dedicando el presupuesto público en maquillar estadísticas", ha señalado Casado.

Algo que Wyoming responde tajante. "Para decir esas cosas se podría haber dado la vuelta y haber hablado a los que tenía detrás", afirma el presentador en referencia a los animales que se encontraban junto al político del PP. Además, Wyoming responde a Casado desmontando sus argumentos y críticas al Gobierno: "Nueve de cada diez empleos nuevos en 2021 han sido creados por autónomos o empresas".