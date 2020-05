Encontronazo entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La portavoz del PP y el vicepresidente del Ejecutivo han mantenido un cara a cara que ha ido subiendo de tono por momentos.

Iglesias ha hecho referencia a su título nobiliario de marquesa y Álvarez de Toledo ha terminado afirmando que "Pablo Iglesias es hijo de un terrorista". Tras estas palabras, Iglesias ha respondido que la portavoz del PP "ha cometido un delito" y ha señalado que invitará a su padre a ejercer las acciones oportunas.

"¡Vaya nivelazo! ¡Qué nivel!", ha señalado Wyoming en El Intermedio. "Cayetana ha cambiado el Congreso, ha pasado de ser el lugar en el que se alaba a los padres de la democracia a ser el lugar en el que se insulta a los padres de los demás", ha añadido el presentador.

Álvarez de Toledo se ha negado a retirar del diario de sesiones sus palabras hacia el padre de Iglesias, decisión que finalmente ha tomado la presidenta del Congreso de los Diputados.

"¡Qué pena que Batet no pueda obligar a sus señoría a escribir 100 veces 'no volveré a llamar terrorista al papá de ningún diputado'!", afirma Wyoming, que no entiende "la obsesión de algunos políticos de la derecha con la familia de Pablo Iglesias".

Álvarez de Toledo también protagoniza el nuevo rap de Álvaro Carmona en El Intermedio: "Plebeyos, arrodillaos; dicen que soy fría y calculadora, que cuando vi Bambi no lloré, que con la muerte de Mufasa me alegré". Lo puedes ver completo en este vídeo: