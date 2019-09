El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a seis y medio años de prisión y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial, por sus maniobras contra la también magistrada y diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell.

Tras conocer esta sentencia, Sandra Sabatés y El Gran Wyoming han entrevistado a la dirigente política para conocer cómo ha recibido esta noticia. "He visto mi verdad en una sentencia judicial, he peleado durante tres años porque decían cosas falsas hasta que he conseguido que se dijera que se ha cometido falsedad", ha señalado Victoria Rosell.

Además, la magistrada ha apuntado que "ha sido agotador porque él ha presentado 50 recursos" y muy duro, pero "tenía el deber ético de pelear contra este montaje, no podía darme por vencida".

Al ser preguntada por los motivos que pudieron llevar al magistrado a cargar contra ella, ha señalado que no tenían "buena relación" porque son "dos tipos de jueces distintos". "Yo soy de invertir tiempo con las víctimas y escuchar a la ciudadanía, y él siempre ha sido débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Siempre ha querido estar asociado con la política", ha apuntado.

Victoria Rosell considera, también, que "la justicia ha tardado y es difícil enfrentarte a gente tan poderosa, es cloaca pura utilizar a las instituciones del Estado para enfrentarte a alguien". "Él no pensó que se jugara su carrera, sino que creía que pisoteándome iba a prosperar por favores políticos", ha concluido.

