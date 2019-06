La divertida imitación de Wyoming al rey Juan Carlos: "Tenía que colgar esa cabeza de elefante ahí; lo siento, no volverá a ocurrir"

La actualidad política del día pasa por los pactos post-electorales. La presidenta del congreso, Meritxell Batet se ha reunido con el rey Felipe VI para arrancar la ronda de contactos para la investidura del presidente del Gobierno.

Quien no estará en esa ronda es el representante de Junts Per Catalunya, Jordi Sánchez. El Tribunal Supremo no le ha autorizado a que abandone la prisión para asistir a la reunión con el rey, por lo que será sustituido por Laura Borràs.

"Siendo un revés para Junts Per Catalunya, y más para Felipe VI", ha apostillado El Gran Wyoming. "Puede que le resultara incómodo reunirse con un líder independentista, pero seguro que prefiere eso a tener que estar pendiente de su padre: ahora que Juan Carlos se acaba de jubilar lo va a tener todo el día por casa", ha asegurado el presentador, que ha apuntado que incluso se lo imagina: "Perdona que te haya movido todo, tenía que colgar esa cabeza de elefante ahí, lo siento, no volverá a ocurrir".