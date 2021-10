En pleno siglo XXI, aún hay muchas mujeres que temen por volver a casa solas de noche. El Intermedio salió a la calle en 2018 para conocer las opiniones de las mujeres, que narraron ante las cámaras algunos de los episodios más duros que habían tenido que sufrir.

"Este fin de semana me persiguio un grupo de seis señores. No pasó nada porque iba con la perra, que estaba ladrando histérica", explicaba una joven, mientras otra narraba que el verano anterior había encontrado "dos hombres con los pantalones bajados" en el portal de su casa: "Yo no tenía escapatoria, fui a pasar entre ellos y empezaron a decirme cosas. Me eché a llorar nada más entrar". Puedes escuchar todos sus testimonios en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.