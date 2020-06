El Intermedio habla con Daniel López-Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS. El experto da algunas claves para afrontar el reencuentro con familiares y amigos, uno de los momentos más esperados en esta desescalada.

Se trata de reuniones en las que tendemos a sentirnos más seguros al no tratarse de desconocidos, pero que no quedan exentas de riesgo. "Es importante entender que hay que seguir manteniendo la distancia física y, cuando no se pueda hacer esto, usar la mascarilla protectora. El hecho de que sean familiares no significa que no puedan estar infectados (asintomáticos) y puedan transmitir la enfermedad. No podemos permitirnos el lujo de besos y abrazos", ha apuntado López-Acuña.

Con respecto a los desplazamientos a los lugares vacacionales, el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS insiste en que "este será un verano especial y más introspectivo" y será necesario "interiorizar conductas de protección y prevención".

El programa también ha hablado con Félix Sesay, refugiado de Sierra Leona. Llegó con 21 años a Valencia a bordo del Aquarius. Ahora trabaja como voluntario de Cruz Roja luchando contra la pandemia de COVID-19. "Trabajo con Protección Civil y reparto comida en 25 domicilios. También ayudo en la sede de Cruz Roja", explica Félix a Andrea Ropero.