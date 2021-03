El actor Santi Rodírguez ha contado en 'El Hormiguero' una de las cosas más extrañas que ha vivido nunca. Ocurrió cuando acudía a la casa de unos amigos a cuidar de su gato, ya que ellos se encontraban de vacaciones.

La primera vez que fue a la casa, cuando terminó de limpiar todo y fue al servicio a lavarse las manos escuchó una voz que le decía: "¿Qué haces?". Esa voz venía del váter. Un poco confuso, cerró el grifo y se dispuso a coger unas toallitas y la voz le insistió: "Coge más". Armado de valor se asomó al váter y saludó, "Hola. ¿Qué talor ahí?". Del váter salió una respuesta que le dejó anonadado: "¿Pues tú que crees? Esto es una mierda, a ti te quería yo ver aquí dentro". Asegura que por ello estuvo una semana sin poder dormir hasta que descubrió qué ocurría realmente. Lo cuenta en este vídeo.

Otras anécdotas curiosas

