La actriz Ana Milán ha 'visitado' El Intermedio en una nueva entrega de 'Tú en tu casa, yo en la mía', presentada por El Gran Wyoming.

Tras una larga charla sobre la forma de hablar y vestir del presentador, la artista, que ha ganado gran influencia en las redes sociales durante el confinamiento, ha asegurado que pensó en cómo ayudar sin saber coser y llegó a la conclusión de que escuchando. "La gente que esté sola necesita un ratito de compartir, de echarse unas risas", ha explicado la actriz.

Del confinamiento, lo que más echa de menos asegura que es caminar por Madrid. "Nos falta todo aquello que dábamos por hecho, de ahí el shock de esta situación. No he escuchado a nadie decir 'cómo echo de menos ponerme el Rolex', echas de menos quedar con tus amigos", ha explicado la actriz, que ha asegurado que es enriquecedor que nos lo hayan puesto en primer plano "de forma tan salvaje".

A pesar de que tiene poca pulsión de ama de casa, Ana Milán asegura que ha conseguido hacerse con las tareas, pero sigue sin lograr hacer deporte. "Yo a las 22:30 me pongo CSI y no veo ni al muerto. Me quedo dormida", ha explicado la actriz.

Sobre cómo afectará el coronavirus a las relaciones sexuales, Ana Milán apuesta a que lo que más afectado se verá son aquellas relaciones de 'aquí te pillo aquí te mato': "La pulsión en la vida está más arraigada en el ser humano que las precauciones, así que cuando todo se calme todo volverá más o menos a ser como era".

La actriz, que ha reconocido que tiene "el sexo bastante unido al amor", ha asegurado que tiene "mucho cariño" a Wyoming como para hacerle 'match' en Tinder, pero "cosas más raras se han visto".

