La coincidencia entre Ortega Smith y Wyoming que deja alucinando al presentador

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido entrevistado por 'La Razón'. En el vídeo que ha publicado el medio, Ortega Smith aparecía en la sede, explicando los acuerdos que están pactando con el PP en el Ayuntamiento de Madrid.

El Gran Wyomig se queda perplejo, y no precisamente por sus palabras. En esta ocasión, hay algo diferente que deja alucinado al presentador. "Ya está bien, Vox ha llegado demasiado lejos", critica el presentador.

"Pase que copien el discurso xenófobo de la extremaderecha europea, pase que copien el discurso machista de tiempos pasados... Pero lo que no pienso admitir es que los políticos de Vox me estén copiando el look con tirantes", protesta Wyoming, al ver que el político de Vox luce unos idénticos a los suyos.

Eso sí, el presentador no duda en darle un consejo: "Si va a copiarme, hágalo bien. Póngase también pezoneras, que al final del día, los tirantes escuecen, se lo digo", bromea.

Otros momentos destacados

Pero no es lo único en común que tiene el presentador con Vox. El Gran Wyoming se ha unido a Dani Mateo en su 'alegato' a favor de la formación en su lucha contra los franceses.

A pesar de que las negociaciones con Vox en Madrid no están siendo fáciles para el PP, la presidenta del Partido en la Comunidad no le ha dado importancia y confía en que todo salga bien, algo que ha sorprendido a Dani Mateo.