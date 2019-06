Sánchez o la resurrección de John Snow e Isabel Díaz Ayuso o La Kaleshi: estas son las semejanzas entre Juego de Tronos y la política española.

Adriana Lastra ha asegurado que su formaci´n, el PSOE, no teme a unas nuevas elecciones y ha advertido a Podemos de que "lo fundamental es la sinceridad, la lealtad y la confianza", y que, por tanto, "ir a una investidura no es un juego. Esto no es 'Juego de Tronos'".

Pero El Gran Wyoming sí que ve paralelismos entre la política española y los aspirantes al Trono de Hierro: "A Sánchez le dieron por muerto y resucitó como si fuera Jonh Snow".

"Ciudadanos está inmerso en una espiral de traiciones peor que la boda roja, y, en el fondo, todos vivimos con miedo de que un día a Isabel Díaz Ayuso le de un aire y acabe quemando la capital como La Khaleesi", ha concluido el presentador.