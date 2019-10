El foco mediático vuelve a estar en torno a la actividad profesional de Rocío Monasterio. El diario 'El País' desvelaba que la líder de Vox en Madrid había firmado planos como arquitecta antes de tener el título, y 'eldiario.es' ha afirmado que también firmó certificaciones de obra, algo que sólo puede llevar a cabo un arquitecto o un aparejador.

En el certificado se puede observar la firma de la líder de Vox y la fecha, en marzo de 2011, sin embargo Monasterio no se colegió hasta el año 2009.

"No creo que estas afirmaciones gusten mucho en Vox", ha aventurado El Gran Wyoming, y es que la formación de extrema derecha "tiene a una sin papeles al frente del partido en Madrid", concretamente, "a una arquitecta sin papeles".

Después de que Monasterio asegurara no recordar cuándo obtuvo el título, ha acabado reconociendo que por dicha fecha aún no era arquitecta. Aun así, no ha dudado en tachar de 'fake news' las afirmaciones de los medios y ha llegado a acusar a periodistas de soborno.

"¿Periodistas que ofrecen 4.000 euros a antiguos trabajadores de Rocío Monasterio? No entiendo para qué, basta con consultar la base del Colegio de Arquitectos para demostrar que en 2003 Rocío Monasterio no estaba colegiada", ha espetado Wyoming.

Además, el presentado ha aquejado que algunos líderes de Vox como Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros "vayan por la vida como si las leyes no fueran con ellos": "Pusieron a la venta viviendas construidas en suelo industrial y sin la licencia adecuada, no pagaron parte de las obras de su propia casa e instalaron en ella el estudio de arquitectura de Monasterio de forma ilegal".

"Resulta curioso que los líderes de Vox hayan proclamado que venían a la política a regenerarla; por ahora están consiguiendo más bien lo contrario", ha sentenciado el presentador.

Otros momentos destacados

Un dato del barómetro del CIS ha demostrado a El Gran Wyoming que los ciudadanos contestan a las encuestas "a lo loco", y sí, tiene que ver con Vox. En este vídeo el presentador desvela el curioso dato:

El presentador también analizó la polémica generada por la firma de Juanma Moreno en un documento con 35 medidas de Vox. El Gobierno de PP y Ciudadanos ha acordado las medidas de la formación de extrema derecha para que ésta dé luz verde a sus presupuestos. El Gran Wyoming analiza en este vídeo cuáles son los puntos que más han dado que hablar de los acordados por las tres formaciones.