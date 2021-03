El excomisario Villarejo ha salido de la cárcel ante la imposibilidad de ser juzgado antes de cumplir el tiempo máximo en prisión provisional. A su salida del centro penitenciario, ha asegurado ante la prensa que "las cloacas no generan mierda, la limpian". Asimismo, ha sostenido que "la única razón" por la que ha estado preso es "para que no hablara". "Por muchas torturas que me han hecho, sigo vivo, es una putada para los que lo han intentado", ha asegurado.

Sin embargo, no han sido las declaraciones del excomisario, sino un detalle de su indumentaria, lo que más ha llamado la atención del Gran Wyoming, que se ha percatado de que "Villarejo ahora lleva parche". "Solo le falta acariciar un gato negro para ser el malo definitivo", ha comentado el presentador de El Intermedio.