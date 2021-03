El anuncio de Pablo Iglesias sobre su decisión de presentarse a las elecciones madrileñas ha pillado por sorpresa a los ministros socialistas, que desconocían las intenciones del hasta ahora vicepresidente.

Así, las reacciones se han sucedido entre toda la clase política. Mientras que Sánchez informaba de la decisión desde Francia, Mónica García, líder de Más Madrid, ponía como objetivo "echar a la señora Ayuso, a ser posible sin mucha testosterona". "Mónica García lo ha dejado claro, Más Madrid y menos machitos", ha zanjado Wyoming, que ha opinado incluso de la imagen del presidente del Gobierno al anunciar la marcha de Iglesias: "Parece que Sánchez aprueba la decisión de Iglesias. No le veíamos tan feliz desde que el Estudiantes ganó su última Liga".

Iglesias, dispuesto a ir segundo en las listas

Pablo Iglesias ha confirmado en El Intermedio que está dispuesto a no ser cabeza de lista para las elecciones de la Comunidad de Madrid si las formaciones de la izquierda madrileña se unen en una candidatura común y, tras unas primarias en cada partido, él no es el elegido en primer lugar. "El nombre es lo de menos", ha aclarado, no sin afirmar que cree que puede llegar a ganar y ser presidente de la región. Puedes verlo en este vídeo: