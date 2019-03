El divertido 'rifirrafe' entre Wyoming y Jordi Évole por la fiesta de El Intermedio: "No te ha llegado la invitación porque no te la he mandado"

Tras su entrevista con El Gran Wyoming sobre cómo consiguió el periodista entrevistar al papa en Salvados, Jordi Évole ha preguntado al presentador de El Intermedio por qué no le ha invitado a la celebración de los 2.000 programas que se realizará el próximo lunes: "No me ha llegado todavía la invitación para la fiesta del 4 de abril, que celebráis 2.000 programas", ha reclamado Évole.

Lejos de diluir la respuesta, El Gran Wyoming ha sido contundente: "No te ha llegado porque no te la he mandado". El presentador no ha entendido la propuesta de Évole y ha reclamado su intención: "¿Para que quieres ir?, no sabes bailar, no sabes cantar... ¿para estar en una esquina 'rumbao' sujetando los abrigos?", y ha concluido: "Para eso ya tenemos a Dani Mateo"

Pero el periodista no ha dejado de insistir y ha respondido asegurando que ahora se sabe todo el repertorio de "the mamas and the papas"; aunque El Gran Wyoming no ha soportado más bromas y ha cortado la conexión: "Este es un programa serio".

El Gran Wyoming ha preguntado a Évole cómo es el Papa en persona: "Sabiendo que es argentino, como mínimo la entrevista habrá dudado 67 horas", ha asegurado, haciendo reír al periodista tras compararle con Antonio García Ferreras.