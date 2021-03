La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, denunciaba ayer una "operación" del Partido Popular para hacer desaparecer a la formación naranja. Este martes, Ignacio Aguado incluso ha insinuado que el PP podría haber utilizado dinero para comprar a los tres diputados de Cs en Murcia que se opondrán a la moción de censura.

Tras escuchar sus declaraciones, el Gran Wyoming ha defendido que, si el PP compra diputados, "que no sea a escondidas" e incluso ha sugerido a los populares cómo anunciarse: "¿Eres un diputado descontento con la estrategia que ha elegido tu partido? ¿Cansado de vestir de naranja porque no combina con nada? ¡No te lo pienses más y apúntate al transfuguismo fichando por el PP!". En el vídeo principal puedes ver el 'anuncio' completo.

Así celebró Toni Cantó el resultado electoral de Cs en 2019

Una de las dimisiones más sonadas de la formación naranja ha sido la de Toni Cantó, que ha sorprendido al Gran Wyoming porque considera que "siempre ha estado muy a tope con Ciudadanos". Prueba de ello es la forma en que celebró el resultado electoral en la Comunidad Valenciana en 2019 "como si acabara de ganar la Champions".