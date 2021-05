El Gran Wyoming arranca El Intermedio hablando del dodo, extinguido en el siglo XVII. Un pájaro cuya existencia era "un anacronismo" porque "no estaba preparado para el mundo que se había creado a su alrededor". Por eso, apunta el presentador, "no se entiende que a otras especies no les pase lo mismo", como a "los dictadores".

En este sentido, Wyoming ha recordado que la mayoría de analistas considera al régimen del presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, "la última dictadura de Europa", por sucesos como el desvío de un avión de pasajeros para detener al periodista opositor Roman Protasevich. "En lo que llevamos de año, cientos de periodistas ya han sido detenidos en ese país", recuerda Wyoming, que apunta que Lukashenko "nos quiere hacer creer que es un presidente democrático" y lanza un tajante mensaje: "Deseo que se extinga junto a los dictadores de su especie".