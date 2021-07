"Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más": es una de las citas más famosas de Cofucio, y el arranque de uno de los programas de El Intermedio de esta temporada. El Gran Wyoming quiso utilizarla en su monólogo inicial para dejar algo claro: "Confucio era un sabio, pero sobre todo era gilipollas".

Y explicaba por qué: "A mí me puede gustar mucho mi trabajo, pero, ¿sabes lo que me gusta más Confucio? Estar tumbado en un sofá comiendo ganchillos directamente de una bolsa". En este sentido, llamaba a no hacer caso al pensador, y daba un conejo infalible. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.

