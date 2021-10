Xavier García Albiol tiene las horas contadas como alcalde de Badalona. Tras su aparición en los Pandora Papers como apoderado de una sociedad en Belice, la oposición anunció una moción de censura y este lunes PSCR, ERC, los comunes y Junts alcanzaron un acuerdo para formar un gobierno de concentración que convertirá en alcalde al socialista Rubén Guijarro. La moción se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre.

El 'popular' se ha mostrado muy contundente frente a quienes quieren desalojarle de la alcaldía: "Desde el sufrimiento, si alguien cree que a medio plazo seguirá ganando en los despachos lo que no gana en las urnas, es que no conoce a esta ciudad y no me conoce a mi". El Gran Wyoming analiza sus palabras y "lo mal" que está llevando la moción.

El rapapolvo de Wyoming a Albiol tras aparecer en los Pandora Papers

"Prometió limpiar Badalona y ahora se lava las manos", ha criticado El Gran Wyoming ante el escándalo del político. Puedes ver su respuesta en este vídeo.