Carmen de Luque, la prueba de que la economía no mejora: "Buscar trabajo se ha convertido en mi trabajo"

HA ENLAZADO CONTRATOS PRECARIOS

Carmen de Luque es una joven diseñadora que explica en El Intermedio que nunca ha trabajado de lo suyo y que ha ido enlazando contratos precarios: "No he notado en absoluto que mejore la situación". Además afirma que ha "desistido" en "alcanzar el nivel de vida" de sus padres: "Me frustra mucho pensar en cómo será mi jubilación".