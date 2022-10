La oposición se muestra totalmente contraria a la ley trans y es que el líder del PP ha cargado con dureza contra la propuesta afirmando que "es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres, de la infancia y que se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana". "No he entendido bien", afirma rotundo El Gran Wyoming, que pregunta al gallego: "¿Qué significa eso? ¿sugiere que los trans no tienen dignidad o que sus derechos nos restan derechos a los demás?".

"Madre mía, señor Feijóo, hay que ver qué mal ha entendido las motivaciones del movimiento trans", destaca Wyoming, que le recuerda que "usted también está en un cuerpo que no le corresponde, el de un supuesto político moderado". "Es un poco triste escuchar declaraciones como estas en pleno 2022, aunque no es sorprendente", afirma el presentador, que recuerda que "no es la primera vez que la derecha se opone a leyes que suponen nuevos avances sociales". Puedes ver la respuesta al completo en el vídeo principal de esta noticia.