Al terminar su reportaje, Andrea Ropero no ha podido evitar dar un nuevo 'Baño de realidad' a Wyoming, y eso que el presentador de El Intermedio intentó 'escaquearse' alegando que "con el polvo que hay suspendido en el ambiente hoy me he tenido que duchar tres veces".

En esta ocasión, la cuestión sobre la que un espectador descubría un error cometido por Wyoming estaba relacionada con el yoga. En el programa anterior, el presentador aseguró que Xi Jinping, el presidente chino, estaba haciendo la postura de "la grulla", cuando en realidad era la del "cuervo". Ante esta confusión, Wyoming se ha defendido diciendo que "un maestro yogui como yo conoce perfectamente la diferencia", si bien la postura que hay en pantalla no termina de ser ni una cosa ni la otra. Puedes ver este divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.

Wyoming sobre Abascal, Putin, Le Pen y Salvini: "Son 'Los 4 Fanáticos'

El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio el duro enfrentamiento entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez, quien ha afirmado que si Vox tiene algún poder "sería la muerte de Europa".