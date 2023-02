"Si es que en el PP tienen razón", ironiza Cristina Gallego al afirmar que "no se puede pactar con las de Podemos" porque "no son feministas, son feminazis". "El feminismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda bolivariana piojosa", continúa la colaboradora de El Intermedio al realizar su irónico análisis sobre el PP, en concreto, de Celia Villalobos, "feminista de derechas con un amplio recorrido".

Y es que Villalobos ha querido dar una clase de feminismo a las mujeres de Podemos. "Hasta ahora teníamos el mansplaining y ahora también el 'celiasplaining', que es lo mismo pero con acento malagueño", destaca Cristina Gallego, que no da crédito al escuchar las palabras de Villalobos, llamando directamente tontas a las políticas de Podemos. "No se lo tengamos en cuenta, ella es la máxima defensora de la igualdad, la igualdad de llamar tontos a todo cristo", destaca Gallego, que recuerda en el vídeo de arriba algunas de las veces que Villalobos faltó el respeto a la gente.