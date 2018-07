La explicación de Wyoming a por qué el PP paraliza la renovación de RTVE: "¿Pretende que más allá de su mandato siga favoreciendo sus intereses?"

EL PP SE DESMARCA DE LA FORMA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El PP se resiste a perder el control de RTVE, algo que, según Wyoming, "no se entiende cuando hay una nueva ley y consenso del resto de los grupos para ponerla en práctica". Por eso, Wyoming insiste: "Los españoles merecen saber quién va a dirigir su televisión pública y yo merezco saber cómo serán las campanadas de este año; no me gusta coincidir en el 'outfit' con Ane Igartiburu".