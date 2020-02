Una de las polémicas de la semana la ha protagonizado el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos para publicar la hoja de servicios del torturador franquista Billy el Niño porque, apostillaron, se trata de algo "ilegal". Sin embargo, en las últimas horas, la formación liderada por Pablo Iglesias se ha retractado, una decisión que ha analizado El Gran Wyoming en el pico de la mesa de El Intermedio.

"En las últimas horas, he visto cosas que hubiese preferido no ver", ha asegurado el presentador, que se ha dirigido a los "señores de Unidas Podemos": "Está bien que hayan rectificado su voto para hacer pública la hoja de servicios de Billy El Niño. Pero no es suficiente, tomen medidas. Ahora están en el Gobierno, se deberían haber dado cuenta porque en vez de con mochilas van con carteras".

"Señores del PSOE, tampoco se comprende por qué han votado en contra de la medida", ha apostillado Wyoming, que ha instado a los 'socialistas' a que "retiren las condecoraciones al policía torturador": "Cumplan lo prometido".

"Señores del PP, ustedes nunca se han mostrado a favor de retirar las medallas de Billy El Niño, ¿por qué?", se ha preguntado Wyoming, que ha asegurado que "este no es un planteamiento de izquierdas o de derechas", sino que "solo hay dos posturas donde situarse: con los demócratas o con los no demócratas".

"Señores de Vox, también tengo un mensaje para ustedes con respecto a retirar las condecoraciones a Billy El Niño, pero como os va a dar igual, mejor les pongo la foto de un perro con gafas de broma", ha bromeado el presentador.

Otros momentos destacados

Ya en El Intermedio, Gonzo entrevistó a Rosa García Alcón, víctima de las torturas de Billy el Niño, quién explica el infierno que vivió cuando fue detenida por el expolicía: "Me recibió con varios puñetazos". "Disfrutaba pegando, sembrando el terror ante los desprotegidos. Me decía que me iba a matar tirándome por la ventana y decías pues hazlo, así acaba esto", explicaba. Esta es la entrevista:

También después de que Isabel Celaá dijera que "'Billy el Niño' es un ciudadano libre que puede acudir a los lugares a los que le inviten", El Gran Wyoming responde tajante: "No es exactamente así, es un ciudadano libre acusado de crímenes de lesa humanidad y el lugar al que le invitaban era un acto oficial de la Policía Nacional".