La CEOE ha roto el diálogo con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Los empresarios han tildado de "traición" que el Gobierno, tras pactarlo con Bildu, haya incluido en la nueva ley de empleo que sea Inspección de Trabajo quien controle las condiciones en las que se llevan a cabo los ERE.

La patronal argumenta que este punto no estaba incluido en el acuerdo alcanzado meses atrás.

La vicepresidenta Yolanda Díaz se mostraba sorprendida por el malestar de la CEOE. "Cuál es el problema de que actué la Inspección de Trabajo en el examen de las causas que motivan los despidos colectivos si todo se hace bien. Entiendo que la patronal española está de acuerdo con la defensa de la legalidad y, si todo está bien, no tendrán ningún obstáculo en que la Inspección de Trabajo examine las causas que motivan un despido, en este caso, colectivo", aseguraba.

Al respecto, se ha pronunciado claramente Wyoming haciendo varias preguntas: "¿Qué pretende esta ministra? ¿Vigilar a los empresarios para que cumplan la ley? ¿Por qué? ¿Cuándo se ha visto a un empresario cometiendo una irregularidad?".

Esta no es la única propuesta de Yolanda Díaz recibida con reticencias en las últimas horas. Tras reclamar hace varias semanas que las grandes empresas de distribución facilitaran una cesta de la compra asequible con productos de calidad, Díaz ha propuesto que los supermercados que no cumplan con esta demanda no puedan repartir los dividendos entre sus accionistas como penalización.

En este sentido, Wyoming ha bromeado: "Antes, la persona más temida en los supermercados era la señora que se te colaba en la caja diciendo eso de que eran solo dos cosas. Ahora es Yolanda Díaz, la vicepresidenta sigue empeñada en aliviar la inflación de los productos básicos de los supermercados".