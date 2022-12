La mayoría de nosotros estamos 'enganchados' a las pantallas, pero hay un colectivo especialmente sensible a esta tendencia: los niños. Por ello, Thais Villas ha visitado un colegio para conocer de primera mano cómo es la relación de los niños y las niñas con la tecnología.

La reportera de El Intermedio conversa con estos jóvenes alumnos y alumnas sobre los dispositivos que más utilizan y las horas que les dedican. En este sentido, Irene le cuenta que lo que más usa es la tablet, aunque, afirma, "no me engancho porque si no mi madre me mata". En el otro lado están Héctor y Gael, que aseguran no tener ni PlayStation ni tablet: "nosotros tenemos juegos de rol de los años 80, por lo menos".

Sobre si creen que ya deberían tener su propio móvil, una niña explica que "mi tío me dice que ya puedo, pero yo digo que todavía no porque no soy mayor y no lo necesito porque no lo controlo". Sus divertidas reflexiones, en las que también valoran la relación de sus padres con la tecnología, en el vídeo sobre estas líneas.